Lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa paljon puutteita – peruspalkka saattaa alittaa minimitason

Laiminlyöntimaksuja harkinnassa

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa on työsuojeluviranomaisen mukaan paljon puutteita. Tavallinen puute on, että lisät jäävät maksamatta tai peruspalkka alittaa työehtosopimuksen minimitason.Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtoja ja työaikoja on tarkastettu valtakunnallisessa valvontahankkeessa kuluvan vuoden aikana.Tarkastuskohteina ovat sekä yritykset, jotka lähettävät työntekijöitä Suomeen, että ulkomaista työvoimaa tilaavat yritykset.Tarkastuksia on tehty tähän mennessä noin sata. Noin puolessa tarkastuksista havaittiin palkkaukseen liittyviä puutteita.Myös työajan hallinnassa oli puutteita noin puolessa tarkastettuja kohteita. Yritykset eivät pitäneet työaikakirjanpitoa oikein, eivätkä ne olleet sopineet työajan tasoittumisjärjestelmistä.Muutamassa tapauksessa tarkastajat havaitsivat myös suuria eroja työaikakirjanpidon ja työpaikan kulunvalvontatietojen välillä.Suomeen työntekijöitä lähettävillä yrityksillä on ollut jo lähes kahden vuoden ajan velvollisuus tehdä lähettämisestä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle ennen työnteon aloittamista Suomessa.Jos yritys ei tee ennakkoilmoitusta, sille voidaan määrätä 1 000–10 000 euron laiminlyöntimaksu.Puolessa tarkastetuista kohteista ilmoitus oli joko kokonaan tekemättä tai se oli tehty puutteellisesti. Näiden osalta aluehallintovirasto on käynnistänyt laiminlyöntimaksun harkinnan.Aluehallintoviraston mukaan lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehtojen valvonnan tavoitteena on torjua harmaata taloutta. Työsuojelutarkastajat jatkavat valvontaa valtakunnallisesti.