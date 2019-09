Ruotsalaiset luopuvat käteisen käytöstä vauhdilla, joka hirvittää jo valtiota – kruunulle harkitaan sähköistä vaihtoehtoa

Taloussanomat

Ruotsalaiset luopuvat käteisen käytöstä vauhdilla, joka hirvittää jo valtiota – kruunulle harkitaan sähköistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes vuosi vailla käteistä

Keskuspankki pähkäilee ongelmaa





Sähköinen kruunu käteisen rinnalle