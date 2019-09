Taloussanomat

Kaksi Tjäreborg-turistien paluu­lentoa pääsee tänään Suomeen

Kaksi paluulentoa lennetään lennetään normaalisti, koska ne on tilattu toisilta lentoyhtiöiltä. Tjäreborgin emoyhtiö Thomas Cook on mennyt konkurssiin ja kaikki tänään lähtevät lomalennot on peruttu.

Tjäreborg toivoo toiminnan jatkuvan

Yhtiö selvittää paluukyytejä