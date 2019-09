Bensan hinta noussut jo lähelle kaikkien aikojen haamurajaa – ST1-johtaja kertoo, miten Saudi-Arabian tilanne näkyy tankilla

Taloussanomat

Bensan hinta noussut jo lähelle kaikkien aikojen haamurajaa – ST1-johtaja kertoo, miten Saudi-Arabian tilanne

Dieselin ja bensiinin hinnat ovat nousseet lähipäivinä dramaattisesti eri puolilla Suomea. Polttoaine.net-sivuston mukaan kaikkein kovin litrahinta löytyy juuri nyt Raision SEO:lta, jossa 95E10 -bensiini maksaa peräti 1,681 euroa litralta.Korkeimmat hinnat kotimaisilla huoltoasemilla nähtiin huhtikuussa 2012, jolloin kuluttajahinta oli 1,74 euroa litralta. Mikäli nopeasti alkanut trendi jatkuu, voi bensiinin hinta nousta kaikkien aikojen ennätyslukemiin.Ilmeisimpänä syynä tilanteeseen pidetään viikonlopun terrori-iskuja Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin. Jemenin huthikapinallisten tekemät iskut puolittivat hetkessä koko kuningaskunnan öljyntuotannon ja aiheuttivat sekasorron kansainvälisillä öljymarkkinoilla.

Miksi Saudi-Arabian öljyntuotannossa näkyvät Suomessa?

