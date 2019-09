Taloussanomat

Kostotoimien mahdollisuus Lähi-idässä nostaa jälleen öljyn hintaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sodanuhka Lähi-idässä nostaa jälleen raakaöljyn hintaa.Markkinoilla on päättymässä yksi historian dramaattisimmista viikoista, jonka aikana maailman öljyntuotannosta katosi viisi prosenttia Saudi-Arabiaan tehtyjen lennokki-iskujen takia.Öljyn hinta on noussut tällä viikolla lähes viisi dollaria eli lähes 8 prosenttia lähelle 65 dollaria tynnyriltä, vaikka Saudi-Arabian yritykset palauttaa tuotantoa ja vakuuttelut riittävästä tarjonnasta ovat hillinneet kallistumista.Öljyn kallistumista on ylläpitänyt kostotoimien mahdollisuus. Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian todisteiden mukaan iskujen takana olisi Iran, uutistoimisto Bloomberg kertoi.Iranin ulkoministeriö varoitti, että pienikin kostotoimi johtaisi täysimittaiseen sotaan.Sodanuhan lisäksi markkinoilla ollaan huolissaan siitä, kuinka kauan Saudi-Arabialla kestää palauttaa täysimittaisesti menetetty tuotanto. Saudi-Arabia kuluttaa varastojaan toimittaakseen tilauksensa.Pohjanmeren Brent-laadun marraskuun toimitusten hinta oli kello 14.50 aikaan noussut 0,8 prosenttia 64,92 dollariin barrelilta. WTI-viitelaadun lokakuun toimitusten barrelihinta oli samaan aikaan yhden prosentin nousussa 58,72 dollarissa.Brent-laatu on tällä viikolla kallistunut noin 7,7 prosenttia ja WTI-laatu noin 7,1 prosenttia.