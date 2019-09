Taloussanomat

USA:n keskuspankki jatkaa markkinoiden rauhoittelua rahaa pumppaamalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin New Yorkin aluepankki on tänään järjestänyt jo neljättä päivää peräkkäin käänteisen repo-operaation, jolla se on tarjonnut pankeille 75 miljardin dollarin edestä yli yön -rahoitusta.Fed on nyt neljänä perättäisenä päivänä rauhoitellut rahoitusmarkkinoita yhteensä vajaalla 280 miljardilla dollarilla.Rahapolitiikkansa välineisiin kuuluvilla yli yön käänteisillä takaisinostosopimuksilla Fed tilapäisesti kasvattaa likviditeettiä ja ottaa vakuudeksi valtionlainapapereita. Toimen tarkoituksena on alentaa rahamarkkinoiden fed funds -korkoa.Keskiviikon korkokokouksessaan Fedin avomarkkinakomitea lisäksi laski pankkien ylimääräisille rahavarannoille maksamaansa IOER-korkoa jyrkemmin kuin pääohjauskorkoaan. Myös tämän toimen tarkoituksena oli rauhoittaa rahamarkkinoita, joilla tällä viikolla on likviditeettipulaa.Tiistaina rahamarkkinoiden repo-korko nousi kymmeneen prosenttiin, mutta on Fedin toimien vaikutuksesta laskenut lähemmäs normaalia. Tänään yli yön repo-korko on liikkunut 1,90 prosentissa.Fed funds -korko oli eilen 1,90 prosentissa eli Fedin keskiviikkona asettaman 1,75-2,00 prosentin tavoitehaarukan sisällä. Keskiviikkona korko liikkui 2,25 prosentissa ja tiistaina 2,3 prosentissa eli silloisen 2,00-2,25 prosentin tavoitehaarukan yläpuolella.Fed funds -korko on pankkien välisten rahamarkkinoiden vakuudeton yli yön korko.