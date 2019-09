Taloussanomat

Google-diili työllistää 200 tuulipuiston rakentajaa – myös Haminaan palkataan lisää väkeä

Ilmatar Oy:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen suurin tuulipuisto

Kajaaniin

Viimeisin

Googlella maineongelmia