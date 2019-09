Kiukku sähkön siirtohinnoista jatkuu: ”Onko kaikki kivet käännetty?” – Nyt puhuvat Carunaakin kalliimmat sähköyhtiöt

Taloussanomat

Kiukku sähkön siirtohinnoista jatkuu: ”Onko kaikki kivet käännetty?” – Nyt puhuvat Carunaakin kalliimmat sähkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kajavella paljon haja-asutusverkkoa

Caruna

”Onko kaikki kivet käännetty?”

Omakotiliitto

6,8 prosentin tuottoa nollakorkomaailmassa

Savolainen