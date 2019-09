Taloussanomat

Monet energiayhtiöt hilaavat nyt hintoja ylöspäin – katso vertailu: täällä maksat sähkönsiirrosta eniten

, säät kylmevät ja Caruna korottaa hintojaan. Sähköyhtiö tiedotti eilen nostavansa sähkön siirtomaksuhintoja 3,9 prosenttia marraskuun alusta, ja esimerkiksi Omakotiliitto ilmoitti pitävänsä korotuksia ”pöyristyttävänä”.Viime vuonna Caruna Oy nosti hintojaan 6,5 prosentilla.Omakotiliiton ja Energiaviraston tilastojen perusteella Caruna Oy ei ole kuitenkaan läheskään ainoa siirtohintoja korottanut sähköyritys. Esimerkiksi Elenia korotti syyskuussa siirtohintojaan keskimäärin 6,5 prosenttia.Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta sekä kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä veroista. Siirtohinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea, eivätkä asukkaat kilpailuttaa niitä, sillä paikallisella sähköverkon omistajalla on siihen yksinoikeus.Omakotiliiton laskelmien mukaan viime vuonna lähes 40 verkkoyhtiötä ilmoitti hinnankorotuksista. Tänä vuonna korotuksia on tehnyt 20 verkkoyhtiötä.erot ovat hurjia. Energiaviraston tilaston mukaan 2000 kilowattituntia vuodessa sähköä kuluttavan kerrostalon asukkaan kannalta sekä vertailun kallein että halvin yhtiö löytyvät keskisestä Suomesta.Siirtohinnaltaan halvin yhtiö on Jyväskylän kantakaupungissa toimiva JE-Siirto, jonka alueella kerrostaloasukas maksaa kilowattitunnista 7,11 senttiä.Kallein taas on Järvi-Suomen Energia, jonka Jyväskylästä itään Mikkeliin ja Savonlinnaan asti ulottuvalla alueella kilowattitunnin siirtohinta on kerrostaloasukkaille 19,12 senttiä. Siirtohinta yli tuplaantuu yhtiöiden siirtoalueiden rajalla.Siirtokustannukset johtuvat paljolti verkon rakenteesta. Tiheästi asutuissa kaupungeissa siirtokustannukset ovat yleensä halvempia kuin harvaan asutulla maaseudulla, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja esimerkiksi myrskyjen aiheuttamat tuhot ja niiden korjauskustannukset suurempia.Järvi-Suomen Energian Päijänteen ja Puruveden välinen alue on siirtohinnoiltaan Suomen kallein myös 5000 kilowattituntia vuodessa sähköä kuluttavalle pientaloasukkaalle, sillä yhtiö laskuttaa siirrosta 15,33 senttiä kilowattitunnilta.Siirtohinnan perusteella halvimmalla pientalossa asuva pääsee Rovaniemelle, jossa Rovaniemen Verkko perii sähkönsiirrosta 6,46 senttiä kilowattitunnilta.