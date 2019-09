Taloussanomat

Cargotecin MacGregorille yli 20 miljoonan tilaukset Euroopasta ja Aasiasta

19.9. 12:02

Cargotecin MacGregorin tuotteet käyvät kaupaksi.

Cargoteciin kuuluva MacGregor on sopinut toimittavansa MacGregor-tuotteita laivastoasiakkaalle Euroopassa ja TTS-tuotteita ro-ro-asiakkaalle Aasiassa.



Cargotecin tiedotteen mukaan tilausten yhteenlaskettu kokonaisarvo on yli 20 miljoonaa euroa. Ne on kirjattu Cargotecin kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan.



Tilauksiin sisältyy ramppeja, autokansi ja nostolavalaitteita. Toimitusten suunnitellaan alkavan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ja valmistuvan vuoden 2027 ensimmäisen neljänneksen aikana.