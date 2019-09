Autoalan yrittäjä lähti koeajolle ja ”hakemaan rahoja” – runneltu Mersu löytyi viikon päästä, takakontissa inhottava yllätys

Taloussanomat

Autoalan yrittäjä lähti koeajolle ja "hakemaan rahoja" – runneltu Mersu löytyi viikon päästä, takakontissa inh

– Onpa hieno Mersu

Arvoauton metsästys

Oikeus katsoi

, muisteli autoalan yrittäjä pari viikkoa sitten Tampereella sanoneensa eräällä aiemmalla käynnillään kaupungissa.Tällä kertaa yli 45-vuotias yrittäjämies ei ollut Tampereella autoja ihailemassa vaan vastaamassa häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin.Mies oli huomannut tammikuussa 2018 Nettiauto-sivustolla myynnissä olleen noin 40 000 euron arvoisen Mercedes Benz -henkilöauton ja mennyt katsomaan sitä.Autoa myi tamperelainen vähävaraisten tukemista harjoittava aatteellinen yhdistys. Asiaa hoitanut yhdistyksen toiminnanohjaaja antoi Mersun koeajettavaksi, kun yrittäjä oli kertonut hakevansa käsirahan autoon Helsingistä.Yrittäjä ei kuitenkaan palannut Tampereelle sovitusti. Kun yrittäjä ei vastannut puheluihinkaan, päätti toiminnanohjaaja lähteä kaverinsa kanssa etsimään autoa Helsingistä.ei ollut helppoa. Eikä jälleennäkeminen järin riemukas.Toiminnanjohtaja kertoi oikeudessa yrittäjän ”jallittaneen” etsijöitä arviolta kymmenen kertaa eri huoltoasemille autoa hakemaan. Yrittäjää tai autoa ei kuitenkaan koskaan näkynyt paikalla.Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tehdä rikosilmoitus. Valppaat taksikuskit paikallistivat Mersun lopulta Vantaalta lentokentän tieltä. Kyydissä olivat yrittäjä ja toinen mieshenkilö. Auto oli ehtinyt olla kateissa kuuden päivän ajan.– Ajoneuvo oli ollut palautuessa käsittämättömän huonossa kunnossa, toiminnanohjaaja kertoi oikeudessa.Autossa oli naarmuja ympäriinsä. Kyljissä olleet naarmut olivat syviä. Myös alaspoileri oli vahingoittunut. Takakontin matto oli täynnä dieseliä, ja sisätilan takamatotkin menivät vaihtoon. Autosta löytyi lisäksi neuloja ynnä muuta.Mersun siivoamiseen meni kaksi vuorokautta. Vaurioiden korjaaminen maksoi puolestaan hieman yli 5 000 euroa.Yrittäjä väitti itse palauttaneensa auton jo seuraavana päivänä. Mitään naarmuja autossa ei miehen mukaan ollut, mutta vähäisen dieselin kaatumisen ja mahdollisen pirtelöläikyn toisella takamatolla hän myönsi.Esitutkinnassa yrittäjä selitti aikoneensa maksaa auton pian toteutuvan 400 000 euron yrityskaupan palkkiosta. Väitetty kauppa ei kuitenkaan toteutunut.yrittäjän syyllistyneen luvattoman käytön lisäksi kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Yrittäjä oli siis lähtenyt Mersulla matkaan, vaikkei hänellä ollut voimassa olevaa ajokorttia.Yrittäjä sai teoistaan 20 päivän ehdottoman vankeustuomion. Tuomio määrättiin ehdottomana, koska mies on tuomittu aiemminkin vankeuteen osin saman tyyppisistä rikoksista. Vankeusrangaistuksen mittaa kohtuullistettiin, koska nyt käsitellyt rikokset olisi voitu käsitellä yhdessä aiempien kanssa. Näin kaikista rikoksista olisi voitu tuomita yhteinen rangaistus.Lisäksi yrittäjän on maksettava Mersun omistaneelle yhdistykselle vaurioista hieman yli 5 000 euroa. Auton noutokuluista maksettavaa tuli runsaat 500 euroa.Osapuolten oikeudenkäyntikulut ja muut maksut mukaan lukien yrittäjän lasku ”koeajosta” nousi noin 13 000 euroon.Tuomitulla on kaksi yritystä pääkaupunkiseudulla. Toinen on vantaalainen autohuoltamo, toinen helsinkiläinen tukkukauppa.