Metsäteollisuus haukkuu budjettiesityksen – valopilkkuja on vain muutama

17.9. 20:55

Metsäteollisuus arvioi, että hallituksen budjettiesitys osoittaa, ettei hallitus kanna riittävästi vastuuta Suomen pitkän aikavälin hyvinvoinnin turvaamisesta.

Työnantajien etujärjestön mielestä on harkitsematonta kasvattaa Suomen kansantaloudelle keskeisen vientiteollisuuden kustannuksia hetkellä, jolloin maailmantalouden suhdanne on kääntymässä.



Polttoaineverojen äkkikorotus on Metsäteollisuuden mukaan huonosti harkittu. Sen sijaan hyvää lupaa 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus liikenneväylien kunnossapitoon.



Työllisyystoimien osalta budjettiriihi oli kuitenkin pettymys Metsäteollisuudelle. Erilaisia työllistämistoimia on kirjattu paljon, mutta niiden vaikuttavuus jäänee heikoksi.