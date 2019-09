Taloussanomat

Standard & Poor’s piti Suomen luottoluokituksen ennallaan – huomioi talouskasvun heikkenemisen

Luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) on pitänyt Suomen luottoluokituksen ennallaan. Luokitus on siten edelleen tasolla AA+ ja luokitusnäkymät ovat vakaat.

S&P:n perjantaina julkaistun raportin mukaan Suomen talouskasvu on hidastumassa, kun vientikysyntä heikkenee. Tässä tilanteessa kasvun turvaamiseen ja työllisyyden paranemiseen vaadittaisiin rakenteellisia uudistuksia.S&P odottaa silti talouskasvun jatkuvan maltillisena, mikä tukee edelleen työllisyyttä ja valtiontaloutta. Mikäli ulkoinen kysyntä paranee, se voisi vauhdittaa taloutta ja johtaa luokituksen nostamiseen.Jos suunnitellut rakenteelliset uudistukset epäonnistuvat, voidaan luokitusta S&P:n mukaan joutua laskemaan. Huolestuttava merkki on sote-uudistuksen lykkääntyminen keväällä, mutta S&P odottaa uuden hallituksen ottavan asian työstääkseen.Haasteita ovat myös väestön ikääntyminen ja Suomen suhteellisen suuri ulkomaanvelka.S&P laski Suomen luottoluokituksen nykyiselle tasolle lokakuussa vuonna 2014. Tätä ennen Suomen luokitus oli paras mahdollinen eli AAA. Luokituksen laskun taustalla oli Suomen hidastunut talouskasvu.Valtiolla on luokitukset S&P:n lisäksi myös Fichiltä ja Moody’silta. Fitchin luokitus on AA+ myönteisin näkymin ja Moody’sin Aa1 vakain näkymin.Fitch piti heinäkuun lopussa Suomen luokituksen ennallaan. Moody’s pidättäytyi heinäkuussa luokituspäätöksestä.Luottoluokitus vaikuttaa siihen, millaista korkoa Suomen valtio maksaa lainoistaan.