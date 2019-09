Taloussanomat

Kommentti: Professorin uutuuskirja paljastaa – poliittinen valta on palvellut rikkaita jo pitkän aikaa





Valumisteorian valtaannousu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eriytetty tuloverotus kevensi suurituloiset veroista

Tuloerot repesivät 1990-luvun lopulla

Säästämisen paradoksi

Valta keskittyy varakkaille