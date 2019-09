Taloussanomat

Suuri nettimatkatoimisto Amoma lopetti yllättäen toimintansa – matkustajat pulassa

”Pahoitellen ilmoitustamme lähetämme teille, hyvä herrat ja naiset, rakkaat asiakkaamme, parhaat terveisemme.”Näihin korusanoihin päätti koruttomasti toimintansa matkailumarkkinoiden kolmanneksi suurimpana varausalustana tunnettu Amoma.Sen kotisivuilta amoma.com löytyy ilmoitus toiminnan lopettamisesta ”välittömästi”.Henkilöitä, jotka ovat varanneet hotellin Amoman nettisivujen kautta kehotetaan kääntymään sen hotellin puoleen, johon varaus on tehty ja tiedustelemaan provisiosta. Ja ottamaan yhteyttä omaan rahalaitokseensa tai matkavakuutuksensa myöntäjään.Ilta-Sanomien puoleen kääntynyt matkustavainen oli varannut ja maksanut Amoman kautta matkan Bulgariaan Kultahietikolle.Ollessaan lähdössä Helsinki-Vantaan lentokentällä hän oli huomannut yöllä saapuneen sähköpostin, jossa Amoma kertoi lopettaneensa toimintansa.Tiedusteltuaan varauksensa tilaa hotellista kävi ilmi, että Amoma oli perunut sen. Hotellissa ei ollut enää tilaa, joten varausta ei voinut tehdä uudelleen. Hän onnistui kuitenkin varaamaan majoituksen läheltä alkuperäistä paikkaa toisen varausalustan kautta.– Rahojen perään tarvitsee alkaa kyselemään, kun pääsee kotiin, matkustavainen sanoo.Matkaansa hän ei aio pilata murehtimalla.Hän arvelee, ettei ole yksin ongelmansa kanssa, vaan Amoman käyttäjiä on aika liuta.Amoma selittää ilmoituksessaan joutuneensa epäreiluun kilpailutilanteeseen. Se mainitsee ”hintavertailuja muka tekevät mediatoimistot”, joiden takaa löytyy todellisuudessa Amoman kilpailijoita.Lopputuloksena on Amoman mielestä, että alalle jää vain pieni määrä isoja nettimatkatoimistoja, ja kuluttaja kärsii sen kukkarossaan.