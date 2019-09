Saudi-Arabian isku voi nostaa öljyn hintaa jo huomenna – Nesteen asiantuntija: ”Itse en ainakaan aio lähteä nyt tankkaamaan”

Taloussanomat

Saudi-Arabian isku voi nostaa öljyn hintaa jo huomenna – Nesteen asiantuntija: ”Itse en ainakaan aio lähteä ny

Lennokki-isku

Ensituntuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Saudi-Arabia

Myös

Neste

Bensan