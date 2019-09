Taloussanomat

VR aikoo vähentää väkeä asiakaspalvelussa – ”Näemme sen hyvin ristiriitaisena”

VR on antamassa lähtöpasseja osalle asiakaspalvelun työntekijöistä. Yt-neuvottelujen piirissä on 64 työntekijää, ja vähennystarve on enintään 27.

Kustannussäätöjä asiakaspalvelusta myös aiemmin