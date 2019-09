Taloussanomat

Hakukonejätti Google sopi miljardin veroriitansa Ranskan kanssa

Aiemmin Google on päässyt samankaltaiseen sopuun Italiassa ja Britanniassa.

Hakukonejätti Google on päässyt sopuun vuosikausia kestäneessä veroriidassa Ranskan valtion kanssa. Sopu lähes miljardin euron korvauksista julistettiin tuomioistuimessa torstaina.Veroja summasta on 465 miljoonaa ja verojen välttelystä maksettavaa sakkoa 500 miljoonaa.Ratkaisu on samankaltainen kuin Googlen Italian ja Britannian kanssa saavuttamat sovinnot, vaikkakin arvoltaan huomattavasti suurempi. Google ilmoitti odottavansa seuraavaksi kansainvälistä ratkaisua verotuksen selventämiseksi.Veroriidat ovat peräisin valtioiden tyytymättömyydestä siihen, että Googlen kaltaiset digiyhtiöt saattavat maksaa vain vähän veroja maihin, joista niiden tulot ovat lähtöisin.Ranska hyväksyi heinäkuussa uuden digiveron, jonka nojalla se alkaa kerätä kolmen prosentin veroa digijättien liikevaihdosta.