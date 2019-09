Taloussanomat

Maitosota käy kuumana Ruotsissa: Oatlyn perustaja teki nolon paljastuksen meijerijätti Arlasta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGKa4J/arlachefen-spottade-ut-oatlys-mjolk-det-har-kan-ni-aldrig-salja

Arla lyttäsi kauramaidon 1990-luvulla