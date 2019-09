Taloussanomat

EKP laski talletuskorkoaan – aloittaa arvopaperiostot

Sen sijaan liikepankeilta perimänsä talletuskoron EKP laski entistä enemmän miinukselle. Pankki aloittaa myös uudelleen vuodenvaihteessa lopetetut arvopaperiostot.Korkopäätös oli odotettu, sillä kolmea lukuun ottamatta uutistoimisto Bloombergin haastattelemista 52 ekonomistista kaikki ennustivat koron pysyvän ennallaan. Kolme ekonomistia povasi ohjauskoron laskua -0,10 prosenttiin. Ohjauskorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta alkaen.Talletuskoron EKP piti laski -0,50 prosenttiin -0,40 prosentista. Maksuvalmiuslainan koron keskuspankki piti 0,25 prosentissa.EKP kertoo edelleen korkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai alempana niin pitkään kuin tarpeen. Arviota muutettiin heinäkuun kokouksessa. Vielä kesäkuussa EKP kertoi korkojen pysyvän ennallaan ainakin ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka.Pankki aloittaa uudelleen vuodenvaihteessa päättyneen määrällisen elvytyksen eli arvopaperien ostot. Valtionlainojen ostot aloitetaan marraskuun alussa.Mielenkiinto kohdistuu EKP:n pääjohtajankello 15.30 alkavaan tiedotustilaisuuteen ja kommentteihin keskuspankin tulevista toimista ja talouden näkymistä.Euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti on pysynyt selvästi alle EKP:n kahden prosentin tavoitteen ja pohjahintainflaatio on sitkeästi yhden prosentin tuntumassa. Elokuussa euroalueen vuosi-inflaatio liikkui tasan prosentissa.Talouden kasvunäkymät ovat jatkuvasti heikentyneet. Saksassa tuotannon lasku on jatkanut jyrkkenemistään. Huhti-kesäkuussa kansantalous supistui 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä.Maaliskuun kokouksessaan EKP ilmoitti aloittavansa syyskuussa uuden pankkien pitkäaikaisen rahoituksen ohjelman (TLTRO). Ohjelma päättyy vuoden 2021 maaliskuussa.Tarjolla olevien lainojen laina-aika on torstaina julkistetun päätöksen mukaan kolme vuotta. Korko on perusrahoitusoperaatioiden keskikorko lisättynä 0,1 prosenttiyksiköllä. Alimmillaan korko voi olla talletuskorko, joka on nyt -0,4 prosenttia, lisättynä 0,1 prosenttiyksiköllä.EKP aloitti määrällisen elvytyksen eli arvopaperien osto-ohjelmansa syksyllä 2014, minkä jälkeen keskuspankki osti arvopapereita yhteensä 2600 miljardin euron edestä. Neljässä nelivuotisen rahoituksen operaatiossa (TLTRO II) EKP lainasi euroalueen pankeille yhteensä 740 miljardia euroa.EKP kasvatti osto-ohjelmaansa vuoden 2015 maaliskuussa, minkä jälkeen EKP ja kansalliset keskuspankit ostivat jälkimarkkinoilta euroalueen joukkovelkakirjoja ja omaisuusvakuudellisia arvopapereita 80 miljardin euron kuukausitahdilla.Vuoden 2017 maaliskuusta eteenpäin osto-ohjelma oli suuruudeltaan keskimäärin 60 miljardia euroa kuussa. Viime vuoden alussa kuukausiostot pienenivät 60 miljardista 30 miljardiin euroon, ja lokakuusta vuoden loppuun keskimäärin 15 miljardia euroa.