Taloussanomat

Posti palkkaa satoja uusia vuokra­työn­tekijöitä noin 8,90 euron tunti­palkalla – PAU: ”Ei tällaista ole ennen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erot jopa 40 prosenttia

Ilmapiiri ”melko kehno”