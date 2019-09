Taloussanomat

PAU: Postin työntekijöiden palkkaa halutaan laskea jopa 30 prosenttia

Helsingin Sanomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oletko Postilla töissä? Kerro, miten palkanalennus vaikuttaisi elämääsi: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .

Siirtosuunnitelma johti työntekijöiden lakkoon