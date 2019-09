Jan Hurri: Radikaali rahaelvytys kasvattaa tulo- ja varallisuuseroja, mutta EKP sen kuin jatkaa samaa rataa

Taloussanomat

Jan Hurrin kommentti: Radikaali rahaelvytys kasvattaa tuloeroja – mutta EKP sen kuin jatkaa samaa rataa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kriisi päättyi mutta kriisiajan rahaelvytys jatkuu

Varallisuusvaikutuksen valumat ovat oletusta

Rikkaat rikastuvat ja köyhät velkaantuvat