Uusi laki voimaan ensi viikolla: Fiva sallii helpotukset verkkokauppojen korttimaksamisessa toistaiseksi

Finanssivalvonta (Fiva) sallii tilapäisiä helpotuksia vahvan tunnistamisen toteuttamiseen verkkokauppojen korttimaksamisessa, kun uusi maksupalvelulaki tulee voimaan 14. syyskuuta.Fiva ei aio tilapäisesti kohdistaa seuraamuksia valvottaviinsa, vaikka ne eivät tunnista asiakasta vahvasti verkkokaupan korttimaksujen yhteydessä. Siirtymäajan tarkoituksena on helpottaa sujuvaa siirtymistä uuteen sääntelyyn.Nyt myönnetty lisäaika on tilapäinen. Fiva päättää siirtymäajan pituudesta tämän vuoden aikana kuultuaan Euroopan pankkiviranomaisia ja muiden jäsenvaltioiden valvojia asiasta.Finanssivalvonta vaatii, että myöhemmin tänä vuonna kaikilla sen valvottavilta on oltava suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi.