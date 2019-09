Taloussanomat

Nordea: Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,2 %

Talouskasvu on hidastumassa.

Nordea arvioi maailmantalouden näkymien heikentyneen kesän aikana. Samalla myös Suomen talouskasvun näkymät ovat laskeneet. Nordea ennustaa Suomelle tänä vuonna 1,2 prosentin talouskasvua ja ensi vuonna tasan prosentin kasvutahtia.



Vuonna 2021 Suomen talouskasvutahdin odotetaan hiipuvan 0,5 prosenttiin.



Nordean ekonomistit arvioivat, että myös Saksan talouden kehitys hidastuu tuntuvasti. He ennakoivat, että alamäki on todennäköisesti jatkunut kuluvalla neljänneksellä. Se tarkoittaisi, että Saksan talous on taantumassa.