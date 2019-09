Taloussanomat

Liikemies Boris Rotenberg ja suomalaispankkien oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa

Riidassa on kyse Suomen kansalaisen oikeudesta pankkipalveluihin ja pankkien pelkäämistä Yhdysvaltojen talouspakotteista. Boris Rotenberg on pakotelistalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pankit vetoavat muun muassa EU:n rahanpesusäännöksiin