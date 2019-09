Taloussanomat

Kommentti: Joko Suomenkin raharikkaat sokaistuivat omasta erinomaisuudestaan?

Rikkaimmat irtautumassa Suomen mallista

Syntyy kuva omahyväisestä ja jääkylmästä talouseliitistä, joka näyttää sokaistuneen omasta erinomaisuudestaan ja unohtaneen omienkin rikkauksiensa juuret.

Historian varoitukset näyttävät unohtuneen

Muualla äänenpainot jo muuttuneet