Taloussanomat

Pian se alkaa: Postin työntekijöitä lakkoon – ay-liitto lisäsi kierroksia sunnuntaina

Osallistutko lakkoon Postissa? Kerro meille, mitä mieltä olet lakosta, Postista ja PAU:sta: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postin käsittelyn ja lajittelun työntekijät aloittavat tänään illalla runsaan kolmen vuorokauden lakon. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n mukaan lakko alkaa iltakymmeneltä ja sen on määrä päättyä kello 24 keskiviikon ja torstain välisenä yönä.PAU kertoi sunnuntaina laajentavansa lakkoa myös trukinkuljettajiin useissa lajittelu- ja postikeskuksissa.PAU kertoo, että työtaistelutoimilla vastustetaan Postin ”työehtoshoppailua, palkkojen ja työehtojen romuttamista”. Lakon laajennusta PAU perusteli vuokratyövoiman käytöllä lakon aikana.Posti ilmoitti aiemmin kuluneella viikolla, että noin 700 paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnassa työskentelevän ihmisen työehdot muuttuvat marraskuussa. Työntekijät aiotaan siirtää Teollisuusliiton jakelua koskevan sopimuksen piiriin.Muutoksen myötä työntekijän kiinteä palkka on nykyistä pienempi. Postin mukaan työntekijöitä kuitenkin palkitaan jatkossa muun muassa työn laadusta ja asiakastyytyväisyydestä, ja lisäksi se aikoo maksaa siirtymäajan tukea maaliskuun loppuun asti.PAU on arvioinut, että työntekijöiden palkka alenee muutoksen takia keskimäärin 30 prosenttia ja enimmillään jopa 50 prosenttia ja myös työehdot heikkenevät. PAU:n mukaan kyseinen jakajien työehtosopimus on tehty sanomalehtien varhaisjakelua varten eikä se sovellu käsittelyn työtehtäviin.PAU:n lakot viivästyttivät osaa lähetyksistä myös perjantaina. Tuolloin viivästykset koskivat Tampereen, Vantaan ja Jyväskylän alueita.