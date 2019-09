Taloussanomat

IS-kysely – Näin puolueet purkaisivat asumismenojen paisumista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Keskusta

Asumisen tukemisessa on painopistettä siirrettävä asuntotuotannon tukemiseen. Tavoitteena tulee olla edullisten asuntojen tuottaminen markkinoille. Keskusta haluaa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tuotantotukea, siten että MAL-sopiminen laajenee maakuntakeskuksissa. Se lisäisi Ara-tuotannon avustuksia. Pidämme ongelmana asumistukimenojen hillitsemätöntä kasvua. Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää riippumatonta tutkimusta asumistukien ja vuokrien välisistä syy-seuraus-suhteista.





Kokoomus

Asumisen tukeminen kahdella eri tukimuodolla pahentaa kannustinloukkuja. Yleisessä asumistuessa on omavastuu, mutta toimeentulotuesta asumismenot voidaan korvata pitkäaikaisesti ja täysimääräisesti. Nopeana korjaustoimena pieni, seitsemän prosentin omavastuun palauttaminen toimeentulotuen asumiskustannuksiin. Se kannustaisi hakeutumaan edullisempiin asuntoihin. Asumistuki, työttömyysetuudet sekä toimeentulotuki lisäksi yhdeksi yleistueksi. Asumista on tuettava jatkossakin, mutta tukimuodot on pyrittävä rakentamaan niin, etteivät ne nosta merkittävästi yleistä vuokratasoa tai ohjaudu muutamille suurille vuokranantajille.





Kristillisdemokraatit

Suurin ongelmana on, että matalapalkkainen työnteko ei tahdo kannattaa Suomessa. Suomen asumistuen tulisi olla yksilökohtainen, sillä nykyisessä perhekohtaisuudessa tasa-arvo- ja kannustinongelmia. Asumistuen kanssa on tehty tyhmyyksiä. Opiskelijat siirtyivät viime vuoden alussa yleisen asumistuen piiriin. Tämä teki opiskelijoiden peruselämäntavasta eli kimppa-asumisesta täysin kannattamatonta. Ekologisesti täysin kestämätön ratkaisu. Kuntien ja kaupunkien vuokra-asunnot ovat vähävaraisia ihmisiä varten, joten en näe ongelmaa siinä. Ongelmallisempaa tämä on ammattiliittojen omistamassa Kojamossa, joka on suurimpia asumistuen välillisiä saajia. Kannattava vuokraliiketoiminta pitäisi eriyttää ja maksaa siitä verot, kuten muutkin maksavat.





Liike Nyt

Asumistuki ei ole enää yhteiskunnan tuki ohimenevään tarpeeseen, vaan siitä on tullut pysyvä järjestely. Systeemi pitää muuttaa ajattelemalla koko asia uusiksi yksittäisten summien ja tulorajojen säätämisen sijasta. On aivan älytöntä, että omilla toimillaan yhteiskunta nostaa vuokratasoa ja joutuu sitten maksumieheksi. Ongelma on se, että asumistuet ylipäätään valuvat vuokranantajille, ei niinkään se kuka on asuntosijoittajaksi ryhtynyt. Ongelma liittyy epätarkoituksenmukaisesti vuokria nostavaan mekanismiin.





Perussuomalaiset

Nykyisen asumistukimallin ongelmana on se, että tuet nostavat yleistä vuokratasoa. Eri tukimuodot pitäisi yhdistää, jolloin ihminen voisi valita asuuko paremmalla sijainnilla siten, että muuhun elämiseen jää vähemmän rahaa vai halvemmin siten että kulutukseen jää enemmän. Tällöin viedään vuokranantajilta asumistukien tuoma ylimääräinen kannuste nostaa vuokria. On suuri ongelma, että asumistukea ylläpitävillä puolueilla on kytköksiä suuryrityksiin, jotka hyötyvät korkean vuokratason järjestelmästä. Siirtyminen yleiseen sosiaalitukeen alentaisi vuokratasoa ja suuryhtiöt, joilla on poliittisia kytköksiä, eivät enää pääsisi hyötymään kohtuuttomasti tilanteesta.





Rkp

Nykyinen järjestelmä toimii kohtuullisen hyvin, mutta asumistuen toimivuutta on syytä tarkastella. Tukea tulee kehittää siten, että työnteon kannusteet paranevat. Isoissa kaupungeissa tarvitaan lisää asuntorakentamista. Kaavoituksen kautta kaupunkien pitäisi mahdollistaa enemmän asuntorakentamista. Kaupunkien ja kuntien asuntorakentamisessa ei tule muodostaa niin isoja hankkeita, ettei pienillä toimijoilla ole mahdollisuutta osallistua niihin.





Sdp

Keskeistä on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa asumistuki pitää sovittaa yhteen muuhun sosiaaliturvaan. Yleinen asumistuki yksilöllisempään suuntaan. Jos yleistä asumistukea lähdettäisiin leikkaamaan, käytännössä yhä useampi hakisi toimeentulotukea asumismenoihin. Jos tätä sitten lievennettäisiin laittamalla asumismenoihin omavastuu, kuten kokoomus esitti, luultavasti kuntien maksama harkinnanvarainen toimeentulotuki kasvaisi. Asumistuki maksetaan ihmiselle, ei yhtiölle. Ihmisen saama tuki ei voi riippua siitä, keneltä hän on asuntonsa vuokrannut. Olisi hyvä, että kohtuuhintaisten asuntojen markkinoilla on enemmän toimijoita ja tarjontaa. Tutkitusti näyttää siltä, että asumistuen vaikutus vuokriin on vähäinen, joten ei siksi ole uskottava väite, että tuen heikentäminen alentaisi vuokria.





Vihreät

Työssä käyvien köyhyyttä pitää torjua palkkauksen kautta ja uudistamalla sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön perustulo. Se todennäköisesti vähentäisi asumistuen tarvetta. Asumistuessa hyväksyttävien enimmäismenojen tasoa pitäisi myös nostaa. Olisi harkittava alueellisia normivuokria sen sijaan, että tuki seuraa reaalivuokria. Asumistukea pitää myös kehittää ruokakuntakohtaisesta etuudesta yksilökohtaiseksi. Liiallinen keskittyminen muutamalle suurelle toimijalle ei ole hyvä. Kaupungit voivat maankäytön avulla lisätä myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Tarvitaan lisää yksityisiä vuokra-asuntoja ja kuntien tarjoamaa sosiaalista asumista. Asumiskuluja nostavaan asuntopulaan, jota esiintyy monissa kaupungeissa, on puututtava ripeästi.





Vasemmistoliitto

Asumistukeen käytetään moninkertaisesti enemmän valtion rahaa kuin asuntotuotantoon. Tämä suhde pitää muuttaa. Kohtuuhintaisilla asunnoilla saadaan asumisen hinta alas. Pienituloisten näkökulmasta asumistuen ongelma on se, että vuokrataso on pääsääntöisesti korkeampi kuin Kelan hyväksymät vuokrarajat. Suurten voittoa tavoittelevien vuokra-asuntoyhtiöiden vaikutus vuokratasoon ja siten myös asumistukimenoihin lienee kiistatonta. Asiaa voidaan korjata pitkällä aikavälillä lisäämällä merkittävästi Ara-tuotettua ja julkisesti omistettua kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa. Lyhyemmällä aikavälillä on selvitettävä toimivimpia keinoja rajoittaa kohtuuttomia vuokrankorotuksia.

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006203220.html