Taloussanomat

Posti vaihtoi työehtosopimuksia ja pudotti palkkoja kolmanneksella – Professori: Vaihtaa saa, kun ala on oikea





Työantajalla valta valita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PAU ja Teollisuusliitto eri mieltä





https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006222676.html

”Työehtoshoppailua” vastaan

Yleissitovuus rajoittaa työnantajia