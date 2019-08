Taloussanomat

Hypo: Suomen kasvu on tältä vuodelta nähty – taantuma häämöttää

Hypo: Suomen kasvu on tältä vuodelta nähty – taantuma häämöttää

30.8. 0:09

Suomen talouskasvu on tämän vuoden osalta hiipumassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypo arvioi talouskatsauksessaan, että tämän vuoden osalta Suomen nousu on nähty ja loppuvuonna Suomi kääntyy taantumaan talouden supistuessa lievästi. Hypo ennustaa, että Suomen talouskasvu on tänä vuonna 1,3 prosenttia.



Hypon mukaan ensi vuotta on poikkeuksellisen vaikea ennustaa. Yhdistyksen mukaan ennakoivat indikaattorit lupaavat haurasta kehitystä ja pidempiaikaista ennustamista vaikeuttavat erityisesti poliittinen riski, kauppasota sekä keskuspankkien toimet ja negatiiviset korot.



Jos euroalue luisuu taantumaan Saksan, Italian tai brexitin vetämänä, ei Suomikaan selviä kuivin jaloin, Hypo arvioi.