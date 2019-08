Taloussanomat

Atria vetää vegaani­tuotteen pois – joukkoon livahti kanaa





Elintarvikeyhtiö Atria Oyj kertoo, että se vetää takaisin tuotteen Atria Vegan Pasanda 350 g tuoteturvallisuusriskin vuoksi. Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on 2.9.2019.– Pienessä osassa tuote-erän pakkauksista on tuote Atria Rogan Josh, joka sisältää maitoproteiinia ja saattaa aiheuttaa oireita maitoallergikoille. Väärää tuotetta sisältävissä pakkauksissa on myös kanaa eli kyseessä ei ole vegaanituote, yhtiö kertoo.Tuote on Atrian mukaan muilta osin laadultaan hyvä ja turvallinen.Tuotetiedoissa näkyvät seuravat asiat: Tuotenumero 6089 Atria Vegan Pasanda 350 g, EAN 6407860060894 ja eränumero VKP 2.9.2019.Atria pyytää kuluttajia olemaan yhteydessä ja lähettämään kuvan tuotepakkauksesta Atrian kuluttajapalveluun kuluttajapalvelu@atria.com. Kuluttajapalvelun puhelinnumero on 0800 128 742.