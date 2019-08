Metsäteollisuus maksoi puusta metsänomistajille lähes 2,2 miljardia – suurimmat puukauppatulot tilitettiin Etelä-Savon metsistä

Taloussanomat

Metsäteollisuus maksoi puusta metsänomistajille lähes 2,2 miljardia – suurimmat puukauppatulot tilitettiin Ete

Metsäteollisuus

maksoi viime vuonna puusta Suomen yksityisille metsänomistajille lähes 2,2 miljardia euroa. Tukkipuun osuus oli 1,6 miljardia ja kuitupuun osuus vajaat 600 miljoonaa euroa.Suurimmat metsänomistajien puukauppatulot, 291 miljoonaa euroa, tilitettiin viime vuonna Etelä-Savon metsistä.Toiseksi suurimmat puukauppatulot, 231 miljoonaa euroa, tilitettiin Pohjois-Savossa. Keski-Suomessa tilitettiin puutuottoja viime vuonna 215 miljoonan euron edestä.Jos tarkastellaan, mitä metsänomistaja tienaa yhdellä metsähehtaarilla, kun tuloista on vähennetty metsänhoito ja muut menot, niin maakunnista ykkösenä oli viime vuonna Päijät-Häme.Siellä sata hehtaaria metsää tuotti viime vuonna 29 750 euroa.Toiseksi tuottavinta metsä oli Kanta-Hämeessä, missä sata hehtaaria toi viime vuonna 29 600 euron tulot. Kolmanneksi eniten, 28 700 euroa, sata hehtaaria tuotti viime vuonna Etelä-Karjalassa.Vähiten metsä tuotti Lapissa, missä sadalla hehtaarilla sai viime vuonna 3750 euroa.Manner-Suomessa metsän tuotto oli viime vuonna toiseksi heikointa Kainuussa, missä sadalla hehtaarilla sai 6600 euroa.

Mistä suuret alueelliset erot puun tuotossa johtuvat, Luken tutkija Esa Uotila?