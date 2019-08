Tässä ovat 100 suurinta yksityistä metsänomistajaa – Antti Herlin on Suomen metsäruhtinas

Listaus suurimmista metsänomistajista perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistörajakartta-aineistoon, jonka toimitti IS:lle Suomen metsäkeskus.Tilastosta käy ilmi omistajan nimi ja kotipaikka, mutta listaus ei kerro, missä suuret metsätilat sijaitsevat.Listauksessa ei ole huomioitu kuolinpesiin, yhteismetsiin, yhtiöihin tai yhteisöihin perustuvaa omistusta. Herlinin kohdalla yhtiöomistus on huomioitu Security Forest -yhtiön merkittävän metsäomistuksen vuoksi.Yhteismetsistä suurimmat metsäomistukset ovat Kuusamon yhteismetsän omistajakunnalla, jonka hallussa on metsää 90 676 hehtaaria. Suurimmissa yhteismetsissä omistukset on jaettu lukuisten omistajien kesken.Suurin rahasto-omistaja on OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto, jonka hallussa on yli 72 000 hehtaaria metsää.Salkunhoitaja Tapio Tilli https://www.is.fi/haku/?query=tapio+tilli kertoo, että osuuden omistajia on tuhansia ja erillisiä metsätiloja noin 500. Metsäsijoituksen tuotto-odotus on Tillin mukaan 3–5 prosenttia.Toiseksi suurin rahasto-omistaja on Vapo Oy, jolla on hallussaan 51 541 hehtaaria metsää.