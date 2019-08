Taloussanomat

Teollisuuden luottamus koheni hieman, palveluyritysten heikkeni

Teollisuusyritysten luottamus on lievästi kohentunut tässä kuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tänään julkistamassa luottamusindikaattorissa teollisuuden saldoluku oli -2, kun heinäkuussa saldoluku oli -4. Luottamus oli elokuussa hieman pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) matalammalla.Rakennusalan luottamusindikaattori nousi elokuussa saldolukuun +3, kun heinäkuun tarkentunut lukema oli +1. Alan luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeammalla.Sen sijaan palveluyritysten luottamus heikkeni elokuussa kolme pistettä saldolukuun +11. Heinäkuun tarkentunut saldoluku oli +14. Pitkän aikavälin keskiarvosaldoluku on +14.Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski +4 pisteeseen, kun edellisen kuun tarkentunut saldoluku oli +11. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1.EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.