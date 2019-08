Taloussanomat

Kryptovaluutoissa kihisee – kestävätkö markkinoiden rakenteet?

Enemmän arvopaperi- tai hyödykesijoitus

Lisää sijoittajia?

Niin sanotut kryptovaluutat – it-teknologialla luodut, keskuspankeista ja muista viranomaisista riippumattomat maksuvälineet – ovat vallanneet jalansijaa sijoitusmarkkinoilla. Niiden mainostetaan olevan viranomaisvalvonnan ulkopuolinen keino hoitaa maksuliikennettä ja kerätä omaisuutta, verovapaasti, ja olevan siksi perinteisiä valuuttoja parempi varallisuuden turva.Kuten aina uusien innovaatioiden alkuvaiheessa, innostus on suurta ja verkko täynnä tarinoita kryptovaluutoilla rikastuneista.2000-luvun vaihteen, internetiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin perustuneen teknokuplan nähneille tilanne on suhteellisen tuttu. Jokainen etenkin New Yorkin Nasdaq-pörssiin listautunut teknologiayritys tarjosi uusia tapoja käyttää tekniikkaa ja tuhansien prosenttien kasvumahdollisuuksia milloin mihinkin toimintaan.Kirjakaupasta monialajätiksi kasvanut Amazon on näin tehnytkin, mutta se on yksi harvalukuisista poikkeuksista. Pääosa tuolloin kovasti kehutuista ja tavoitelluista teknoyhtiöistä on kadonnut maailmankartalta ostajiensa pääomat mukanaan.Kryptovaluuttojen sanotaan vapauttavan talouden keskuspankkien ja hallitusten ohjauksesta. Ne perustuvat murtumattomiksi väitettyihin it-suojauksiin ja kehittyneisiin algoritmeihin. Se ei kuitenkaan vielä tee niistä toimivia maksuvälineitä.Kryptovaluutoista ensimmäinen, koko ilmiölle yhden kätevän kutsumanimen antanut bitcoin kelpaa maksuvälineeksi joissakin verkkokaupoissa, mutta muuten sillä ei voi maksaa kuten perinteisillä valuutoilla. Ennen ostotapahtumaa kryptoraha pitää vaihtaa jossain niitä käsittelevässä vaihtopaikassa yleisemmin käytettäviksi maksuvälineiksi kuten kolikoiksi ja seteleiksi.Joidenkin verkkosivujen tarjoamat muoviset bitcoin-rahakkeet eivät maksaessa toimi, ne valmistettiinkin lähinnä symboleiksi ja muistoesineiksi.Mikään keskuspankki tai muu rahalaitos ei takaa vaihtavansa kryptovaluuttoja muihin sijoituksiin, siitä puhumattakaan että jokin taho takaisi kryptovaluuttojen arvoa. Tämän vuoksi ne muistuttavat mitä tahansa arvopaperi- tai hyödykesijoitusta enemmän kuin valuuttaa.Perinteiset valuutat ovat, ainakin markkinatalousmaissa, aina vaihdettavissa toisiin valuuttoihin, viime kädessä niitä liikkeelle laskeneissa keskuspankeissa. Ne voi myös vaihtaa suoraan hyödykkeisiin vaikka ruokakaupassa tai jäätelökioskilla, ainakin ne liikkeelle laskeneissa maissa.Helsingin kauppatori vaihtaa lihapiirakoita ja muita lokinsyöttejä myös dollareihin, jeneihin ja Ruotsin kruunuihin. Bitcoin ei sen sijaan siellä toimi, muuten kuin vaihdettuna älypuhelimella valuutaksi joka talletetaan pankkitilille, josta sitten ostos pankkikortilla maksetaan.Bitcoin tuotiin markkinoille vuoden 2009 tammikuun alkupäivinä. Sen markkina-arvo ylitti yhden dollarin keväällä 2011, jonka jälkeen ilmiö sai kunnolla tuulta alleen. Joulukuussa 2017 bitcoin ylsi korkeimmillaan 13 800 dollariin. Silloin sijoittajien vauhtihuuma hellitti, ja voittoja alettiin kotiuttaa.Tämän vuoden alussa bitcoin maksoi 3 500 dollaria. Aprillipäivänä hinta oli 4 200 dollarissa, touko – kesäkuun vaihteessa se liikkui 8 ja 9 tuhannen dollarin välillä. Negatiiviset joukkolainatuotot, epävarmuus Yhdysvaltojen toiminnasta, kauppasodan voimistuva uhka ja pörssien ylikiehuminen vetivät pääomaa myös bitcoinin tarjoamaan, oletettuun turvaan perinteisten markkinoiden ongelmilta.Kesäkuun lopussa bitcoinin arvo oli 13 300 dollarissa, josta se kuitenkin jäähtyi 10 000 tuntumaan heinäkuun alussa.Heinäkuun alun jälkeen bitcoin on vaihdellut kohtalaisen laajasti, 9 700 ja 12 200 dollarin välillä. Tällainen vaihtelu ei tee sijoituskohteesta ainakaan turvallista, ja puhuu pikemminkin markkinoiden ohentumisesta: suureen pelaajajoukkoon mahtuu useammin sekä osto- että myyntihaluja, mikä tasoittaa heilahteluja.Supistuva sijoittajajoukko taas pyrkii helpommin sekä sisään että ulos yhtä aikaa, voimistaen aaltoilua. Kun osakemarkkinatkin alkavat vähitellen herätä yliarvostuksen oireisiin ja talousnäkymien jäähtymiseen, ovat bitcoin ja muut kryptovaluutat sen rinnalla kasvavassa vaarassa muuttua lupaavista näkymistä kangastuksiksi.Eräs mielenkiintoinen ilmiö vihjaa voimakkaasti bitcoin-markkinoiden kaipaavan kipeästi lisää sijoittajia. Sähköposteihin on koko kevään tippunut kehotuksia liittyä mukaan käymään kauppaa bitcoineilla, ja ilmoituksia bitcoineista, joita on talletettu vastaanottajan nimiin.Ne eivät ole muita mainosposteja ja verkkovedätyksiä kummempia, lähinnä huijauksia ja ketjukirjeitä. Merkittävää kuitenkin on, että niiden määrä on elokuussa moninkertaistunut aikaisemmasta, ja aiemman kolmen – neljän viikottaisen bitcoin-mainoksen sijaan niitä ilmestyy Yhdysvaltojen päivän aikana laatikkoon helposti viisi tai kuusikin, joista kolme – neljä sisällöltään identtistä, vain lähettäjä vaihtuu.Joko nämä mainostajat arvioivat amerikkalaiset normaalia herkkäuskoisemmiksi lomaviikkonsa aikana, tai sitten pyramidi tarvitsee todella kipeästi uusia maksajia.Jos Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden jäähtyminen kääntyy hallitsemattomaksi laskuksi, on todennäköistä että kryptovaluutat seuraavat mukana. Tällöin niihin sijoittaneet saavat konkreettisesti selville, kuinka tukevalla pohjalla esimerkiksi niiden vaihdettavuus valuutoiksi todella on. Tekno-osakkeilla sitä ei kuplan puhjettua tahtonut löytyä ennen kuin huomattavan matalilla arvostustasoilla.