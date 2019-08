Taloussanomat

Psykologi: Terve suhtautuminen työhön on kulttuurissamme vaikeaa – 10 vinkkiä parempaan syksyyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhraa hetki ajatuksillesi

1. Selkeytä tehtäväsi

2. Älä ylisuorita

3. Puutu työympäristöön

4. Tauota työpäiväsi

5. Siirrä huolet päästä paperille

6. Mieti suhtautumistasi

7. Nosta kissa pöydälle

8. Mieti vaihtoehtoja

9. Rakasta itseäsi

10. Vielä on kesää jäljellä