Yksi laite ylikuumenee herkimmin kesken lennon – Finnair: ”Muutamia raportoituja tapauksia”

Lentäen matkaavat ovat voineet kuulla vaarallisesti kuumeneviin elektroniikkalaitteisiin liittyvän kuulutuksen yhä useammilla Finnairin lennoilla viime aikoina.Yhtiöstä kerrotaan Taloussanomille, että laitteisiin liittyvä ohjeistus lisättiin kaukoliikennelaivaston turvavideoon viime keväänä. Parhaillaan päivitetään myös kapearunkolaivaston kuulutusäänitteitä.Lennoilla kuulutetaan, että matkustajia pyydetään ilmoittamaan henkilökunnalle heti, jos havaitsee laitteensa ylikuumenemista. Finnairilta kerrotaan, että matkustamohenkilökunnalle on laadittu toimintaohjeistus näiden tapausten varalle.Sitä ei kerrota, mitä koneessa tehdään sellaisissa tilanteissa, joissa laitteen havaitaan kuumenneen vaarallisesti.EASA eli Euroopan lentoturvallisuusvirasto suositteli vuoden 2017 turvallisuustiedotteessaan, että asiasta tiedotetaan matkustajia.– Finnairilla on viimeisen vuoden aikana ollut muutamia raportoituja tapauksia, yhtiöstä kerrotaan.– Tapaukset ovat olleet viime vuoden aikana yksittäisiä. Suurin osa tapauksista on johtunut varavirtalähteisiin liittyvistä ongelmista.Asia nousi esille Samsung Galaxy Note 7 puhelimeen liittyvien ongelmien yhteydessä vuonna 2016. Puhelimen akkujen ylikuumenemisista tai palamaan syttymisistä raportoitiin laajasti, mikä johti laitteen kieltoon lennoilla muun muassa Yhdysvalloissa ja eri yhtiöissä, kuten Finnairilla.Sittemmin Samsung lopetti mallin tuotannon ja veti miljoonia laitteita pois markkinoilta.Toissa vuonna Air Berlinin lentokone täyttyi savulla laskeuduttuaan Helsinki-Vantaan kentälle. Yhtiön mukaan syynä oli matkustajan Notebook-laite, joka syttyi palamaan.Varavirtalähteistä ongelma syntyi China Southern -lentoyhtiön kyydissä viime vuoden alkupuolella. Yhteisöpalvelu Facebookissa levinnyt video näytti matkustamon ylälokerossa olevan kassin syttyneen ilmiliekkeihin, kun matkalaturi ylikuumeni.Viikko sitten EASA ja sen yhdysvaltalainen vastine FAA varoittivat tiettyjen Apple Macbook Pro -tietokoneiden kuljettamisesta lentokoneissa. Niissäkin kyse on akun ylikuumenemisvaarasta.