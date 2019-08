1990-luvulla Suomessa kokeiltiin lyhyempiä työaikoja ja saatiin tuottavuusloikka – kokeilun johtaja: ”Ideologinen vastustus on vahvaa!”

Taloussanomat

1990-luvulla Suomessa kokeiltiin lyhyempiä työaikoja ja saatiin tuottavuusloikka – kokeilun johtaja: ”Ideologi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ideologista vastustusta”





Kiky ei keskity tuottavuuteen tai ole lopullinen lääke työttömyyteen