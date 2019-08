Taloussanomat

KHO hylkäsi puolalaisen ympäristöjärjestön valituksen, Nord Stream -putkia voidaan sijoittaa Suomen talousvyöhykkeelle

19.8. 10:40

Nord Stream 2:n on määrä kuljettaa maakaasua Venäjältä keskiseen Eurooppaan. Putken on määrä kulkea noin 370 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on pitänyt voimassa aluehallintoviraston päätöksen, jonka mukaan Nord Stream 2 -hanke voi sijoittaa kaksi maakaasuputkea Suomen talousvyöhykkeelle.



Aluehallintoviraston päätöksestä oli valittanut puolalainen ympäristöjärjestö. KHO hylkäsi järjestön valituksen. Se katsoi, että kaasuputkihankkeen ympäristövaikutukset oli arvioitu kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.



