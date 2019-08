Yksi ruokakauppa tienaa keskimäärin 13 500 euroa peliautomaateilla – K-kauppias Petri kulkee vastavirtaan: ”Meidän missiomme ovat toiset”

Taloussanomat

Yksi ruokakauppa tienaa keskimäärin 13 500 euroa peliautomaateilla – K-kauppias Petri kulkee vastavirtaan: ”Me

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





4500 € per automaatti

Ongelmat vaikea havaita









Kaupoissa 7 600 konetta