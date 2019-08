Taloussanomat

Ennakkotieto: Suomen talous kasvoi 0,9 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Tuotanto kasvoi palvelualojen johdolla

Suomen kausitasoitettu bruttokansantuote (bkt) kasvoi toisella vuosineljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista ennakkotiedoista.Työpäiväkorjattu bkt kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia vuoden takaisesta.Kyseessä on niin sanottu pikaennakko eli ensimmäinen arvio toisen vuosineljänneksen talouskasvusta. Tiedot perustuvat kansantalouden tuotantoa koskeviin ennakkotietoihin.Pikaennakon kasvulukuihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä tiedot voivat vielä tarkentua paljonkin. Ensimmäisen neljänneksen bkt-kasvuksi arvioitiin aluksi 0,6 prosenttia, mutta myöhemmin lukema tarkentui 0,2 prosenttiin.Tilastokeskus julkistaa tarkempia tietoja toisen vuosineljänneksen talouskasvusta elokuun lopulla.Kansantalouden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,2 prosenttia vuoden takaisesta. Edelliskuukauteen nähden kasvua kertyi peräti 0,9 prosenttia.Tuotanto kasvoi nopeimmin palveluissa, missä kasvua kirjattiin 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Palveluiden osuus tuotannosta on noin 70 prosenttia, eli niiden merkitys koko kansantaloudelle on huomattava.Teollisuus ja rakentaminen kasvoivat noin kaksi prosenttia. Alkutuotanto sen sijaan pieneni 7,5 prosenttia. Alkutuotannolla tarkoitetaan muun muassa maa- ja metsätaloutta.Tilastokeskuksen mukaan tuotantolukujen tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria.