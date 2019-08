Taloussanomat

Sijoittajien luottamus Saksan talouteen romahti alimmilleen vuosiin

13.8. 20:18

Saksa Muun muassa USA:n ja Kiinan kauppasota horjuttaa taloutta.

Sijoittajien luottamus Saksan talouteen romahti alimmilleen liki kahdeksaan vuoteen, käy ilmi ZEW-instituutin kuukausittaisesta barometrista. Sijoittajien taloudellisia odotuksia mittaavan barometrin lukema putosi elokuussa 19,6 pistettä -44,1 pisteeseen.



Pistemäärä on kaukana pitkän aikavälin keskiarvosta, joka on 21,6 pistettä. Se on myös alhaisin sitten vuoden 2011 joulukuun. Tuorein pistemäärä jäi myös kauas datayhtiö Factsetin ennustamasta -28,0 pisteestä.



Uskoa Saksan talouteen on horjuttanut Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota ja sopimuksettoman brexitin mahdollisuus.