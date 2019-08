Taloussanomat

Ulkoministeriö päivittää pian neuvojaan Hong­kongiin matkustaville – Finnair uskoo pystyvänsä yhä lentämään ka

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnairin

Seuraa suoraa lähetystä Hongkongin lentokentältä otsikon alla olevalta videolta.

Ulkoministeriön

https://twitter.com/StephenMcDonell/status/1160580199924281344

Yllä olevassa twiitissä Hongkongissa kuvattu video mellakoista.

Hongkongin