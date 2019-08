Taloussanomat

Suomalaiset kikyttävät kirjavasti, osa ei ollenkaan – ”On raportoitu, että on oltu lenkillä tai kuntosalilla”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntosalia ja teatteria

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä https://infogram.com/kikyalakohtaiset-1h8n6mq7q13j2xo?live .

Muut muutokset pääroolissa