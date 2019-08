Liitot erimielisiä Etlan kiky-tutkimuksesta – ”Keskustelu pyörii sen ympärillä, tehdäänkö 24 tuntia talkoilla töitä vai ei”

Taloussanomat

Liitot erimielisiä Etlan kiky-tutkimuksesta – ”Keskustelu pyörii sen ympärillä, tehdäänkö 24 tuntia talkoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työntekijäliittojen

Teollisuusliiton

Työajan pidennyksestä