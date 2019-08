Taloussanomat

Tjäreborgin emoyhtiö tarvitsee lähes miljardi euroa talveksi – osake rymylaskussa

Matkanjärjestäjä Thomas Cookin osake on tänään pudonnut Lontoon pörssissä, kun velkataakan kanssa kamppaileva yhtiö kertoi tarvitsevansa lähes miljardi euroa rahoitusta selvitäkseen talven yli.Brittiläinen matkanjärjestäjä kertoo tehneensä ”merkittävää edistystä” rahoitusjärjestelyjen loppuun saattamiseksi. Näihin järjestelyihin kuuluvat kiinalaisen Fosun-sijoitusyhtiön, Thomas Cookin toimintaa rahoittavien pankkien ja yhtiön velkakirjanhaltijoiden kanssa käytävät neuvottelut.Thomas Cook onkin nyt neuvotellut ylimääräisestä 150 miljoonan punnan rahoituksesta velkakirjojen haltijoilta Fosunilta ja pankeilta saatavan 750 miljoonan punnan lisäksi.Yhtiön mukaan kerättävät rahat tarjoavat lisää liikkumatilaa tulevalle talvelle, jolloin kassavirta on pienempi.Matkatoimisto on joutunut turvautumaan vaihtovelkakirjalainaan, kun se kamppailee pakettimatkojen suosion laantumisen kanssa Euroopassa. Kehitys on lisännyt yhtiön velanottoa ja pienentänyt samalla sen katteita. Yhtiöllä oli lähes kaksi miljardia puntaa velkaa maaliskuun lopussa.Suomessa matkoja myyvä Tjäreborg kuuluu Thomas Cook -konserniin.Thomas Cookin kurssi oli puoli kahden jälkeen Suomen aikaan laskenut 15 prosenttia Lontoon pörssissä.