3 500 sijoittajan miljoonien arvoiset osakkeet pakkomyytiin – olivat unohtuneet Euroclearin asiakastileille

Yleisin syy oli se, ettei yhteystietoja löytynyt

Myyntituotot lunastettavissa seuraavien 10 vuoden ajan