Veho on karsinut toimintojaan pala palalta ja keskittyy Mersuun – henkilökunta väheni kesällä yli 40:llä

Veho on luopunut pitkäjänteisesti muiden merkkien myynnistä ja huollosta. Lokakuussa Turun Honda-myynti ja -huolto siirtyvät Keskusautohallille. Mercedes-Benzin lisäksi osassa toimipisteitä on vielä Škodaa.

