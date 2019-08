Taloussanomat

Vuokrabisneksen tunteva Timo Metsola lataa suorat sanat asumistuesta: ”Tuettavien määrää pitäisi vähentää”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asumistukimenot ennätykseen, tukea saavien määrä väheni